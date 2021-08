Champions League, Seedorf tra i talent di Amazon. C’è anche Ambrosini

Clarence Seedorf, ex giocatore del Milan, è stato ingaggiato da Amazon per commentare la Champions League della prossima stagione

Non c'è solo il mercato riguardante il calcio, ma anche quello relativo alle tv. In queste settimane non c'è in atto solo la rivoluzione di DAZN, che trasmetterà tutta la Serie A nella prossima stagione, ma anche Amazon inizia ad attrezzarsi. Quest'ultimo, infatti, trasmetterà le 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League.