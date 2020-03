Champions ed Europa League: l’Uefa rinvia le finali di Istanbul e Danzica

ULTIME NEWS – Decisione inevitabile vista la situazione d’emergenza causa coronavirus. L’UEFA ha annullato, o meglio posticipato, le finali di Champions League ed Europa League previste per il mese di maggio. Le due finali sono state rinviate a data da destinarsi. Resta tutto fortemente in bilico.

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, analizzerà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato l’esame del calendario e un annuncio in tal senso, si legge in una nota dell’Uefa, sarà effettuato a tempo debito. Rinviate anche le finali di calcio femminile. Non è ancora noto quando riprenderanno i campionati nazionali, figuriamoci le due competizioni europee.

Intanto oggi Samuel Castillejo ha raccontato la sua quarantena di questi giorni d’emergenza coronavirus >>>

