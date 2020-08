Champions League, Macron: “In tutto Francia e Germania motori d’Europa”

MILAN NEWS – Una Champions League divisa tra due nazioni, ma ancor prima della finale. Le semifinali della massima competizione europea vedono protagoniste due squadre francesi (Lione e Paris Saint-Germain) e due squadre tedesche (RB Lipsia e Bayern Monaco). Squadre perfettamente divise: il che significa che anche la finale sarà sicuramente Francia contro Germania. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ripreso il tema in chiave politica: “A Bruxelles come sul campo, Francia e Germania sono i motori dell’Europa! La cancelliera Merkel non mi biasimerà se martedì e mercoledì sosterrò PSG e Lione…”

