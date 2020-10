Champions League, le ultime sui diritti TV del prossimo triennio

ULTIME NOTIZIE – I dibattiti sui diritti TV per la trasmissione delle partite di Champions League per il triennio 2021-2024 sono iniziati.

La Rai ha comunicato che rinuncerà ancora una volta, come già ha fatto per il triennio 2018-2021. Secondo quanto scritto da Repubblica, la nostra TV di Stato, non ha presentato nessuna offerta alla UEFA. Resta così campo libero sia a Mediaset che ad Amazon. Il colosso del web guidato da Jeff Bezos, sarebbe pronto a sbarcare sul mercato dei diritti televisivi italiani. Ci saranno presto ulteriori aggiornamenti al riguardo.

