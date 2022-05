Cessione Milan, il retroscena sull’interesse di Silvio Berlusconi | News

Spunta un clamoroso retroscena riguardo il cambio di proprietà del Milan: Silvio Berlusconi sarebbe stato contattato da Investcorp

Incredibile retroscena riguardante il cambio di proprietà del Milan . Secondo quanto riferisce Carlo Festa, giornalista de 'Il Sole 24 ore', Silvio Berlusconi sarebbe stato contattato da Investcorp come sottoscrittore italiano per incrementare l'equity aziendale. Un interesse che sarebbe cessato nel momento in cui il fondo mediorientale si sarebbe ritirato dalla partita.

Inoltre pare che lo stesso Berlusconi, durante la festa scudetto del Milan, avrebbe manifestato il suo desiderio per un investimento in quote di minoranza nel club. In ogni caso, però, l'ex presidente rossonero ieri ha dichiarato pubblicamente che non venderà il Monza.