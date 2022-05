Cessione Milan – RedBird: il suo operato nel mondo dello sport | News

RedBird Capital Partners potrebbe acquistare le quote del Milan: il fondo statunitense opera nel mondo dello sport già da diverso tempo

Enrico Ianuario

Il Milan potrebbe presto cambiare proprietà e finire nelle mani di RedBird. Nella giornata di oggi, infatti, si è registrato un vero e proprio sorpasso su Investcorp da parte del fondo statunitense, con il fondo mediorientale che sembrerebbe essere fuori per l'acquisto delle quote del club. 'Calcio&Finanza' fa un approfondimento in merito all'operato di RedBird nel mondo dello sport.

Il fondo presieduto da Gerry Cardinale ha investito nel 2011 Dream Sports, una società tecnologica sportiva il cui brand principale è Dream11, la principale piattaforma di Daily Fantasy Sports in India. Un'operazione simile riguarda OneTeam, un'associazione tra giocatori della NFL e della MLB nata con lo scopo di monetizzare i diritti collettivi dei giocatori, con l'investimento risale a dicembre 2019.

Insieme a Billy Beane, Gerry Cardinale ha creato una SPAC: 'RedBall Acquisition Corp', nato con l'obiettivo di acquisire una quota del 25% in Fenway Sports Group (FSG), il gruppo che controlla il Liverpool.

Oltre a ciò, RedBird ha fondato la XFL, una lega di football americano professionistica nata in collaborazione con Dwayne Johnson e Dany Garcia e posizionata in modo unico per diventare la prossima grande lega sportiva del Nord America.

Riguardo il mondo del calcio, dopo il mancato accordo con RedBall, RedBird è diventata diretta azionista del Fenway Sports Group (FSG), una piattaforma globale di sport, marketing, media, intrattenimento e immobiliare, che controlla proprio il Liverpool in Inghilterra. Tale operazione ha visto l'ingresso del fondo statunitense con una quota del 10%, con Fenway Sports Group valutato 7,35 miliardi di dollari, il che vale a dire un investimento da 735 milioni di dollari. In questo modo, è diventato il terzo partner più importante di FSG, e ha potuto permettere al Liverpool di portare avanti una campagna acquisti a livelli pre-pandemia, oltre che a continuare i lavori di rinnovamento di Anfield.

Come parte dell'accordo complessivo, anche LeBron James, Maverick Carter e il loro partner commerciale di lunga data Paul Wachter avevano scambiato una precedente quota detenuta nel Liverpool, diventando azionisti di FSG insieme a RedBird.

Inoltre lo stesso fondo è proprietario del Tolosa - prelevandone l'85% delle quote nel luglio 2020 -, club che ha appena ottenuto la promozione in Ligue 1. Tale operazione prevedeva anche che il precedente azionista, Olivier Sadran, rimanesse all’interno del capitale con una quota del 15%. Chissà se opererà in maniera uguale o simile anche per l'acquisto del Milan. Milan, le top news di oggi: esclusiva Biasiolo e il futuro del club.

