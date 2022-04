Cessione Milan – Maldini e Massara confermati. In bilico Gazidis

Le ultime news sulla cessione del Milan: Maldini e Massara rimarranno anche con Investcorp. Da capire invece Ivan Gazidis

Una volta finalizzata la cessione bisognerà decidere il futuro di Paolo Maldini e Frederic Massara, che non sembra comunque essere in discussione. I due dirigenti stanno facendo benissimo al Milan e la volontà di Investcorp è quello di proseguire sulla stessa linea di Elliott sia per quanto riguarda l'aspetto economico e sia per quanto riguarda l'area sportiva. Il loro contratto è in scadenza a giugno.