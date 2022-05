Cessione Milan – Investcorp stizzito, ultimatum ad Elliott: le ultime

Attenzione alle ultime novità sulla cessione del Milan. Investcorp stizzito per la gestione di Elliott: RedBird rimane alla finestra

Se la parte tecnica del Milan è concentrata anima e corpo sull'obiettivo/sogno scudetto, c'è un'altra partita parallela che si gioca a suon di milioni di euro. Nelle scorse settimane, infatti, Elliott ha ricevuto due offerte monstre per cedere il club e chiudere il cerchio del suo progetto. Come noto il fondo arabo Investcorp ha ottenuto un'esclusiva con l'attuale proprietà rossonera per valutare al meglio tutti i dettagli e per trovare la quadra sulla cifra. Dopo la scadenza del rapporto ecco avanzare il gruppo di investitori RedBird, che fa sul serio in egual modo.