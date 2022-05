Milan, Investcorp in vantaggio. Mercato, occhi sul talento della Serie A

La probabile formazione di Stefano Pioli in vista di Verona-Milan, partita valida per la 36^ giornata di Serie A e non solo. Il mondo Milan è scosso dalle tante voci di cessione del club, con l'irruzione del nuovo potenziale compratore RedBird. La posizione di Investcorp, però, al momento sembra ben salda. Argomento mercato: un talento esplode in Serie A e il Milan lo mette nel mirino. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!