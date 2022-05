Cessione Milan – Investcorp in vantaggio, ma Elliott deve ancora decidere

Le ultime news sulla cessione del Milan: continua il testa a testa tra Investcorp e Redbird, con il fondo arabo che rimane in vantaggio

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sulla cessione del Milan . Sembrava ad un passo la cessione del club rossonero a Investcorp , ma l'interesse di Redbird ha cambiato le carte in tavola, o quantomeno ha rallentato i tempi del closing, con Elliott che vuole valutare nel migliore dei modi entrambe le proposte.

Sebbene ci sia stato il rallentamento, Investcorp rimane comunque in leggero vantaggio. Dopotutto con il fondo arabo è già stata fatta l'analisi dei conti e dei bilanci, oltre ad aver avuto l'esclusiva per due settimane. Redbird, però, non molla la presa, anche perchè l'approccio degli americani al Milan sarebbe molto simile a quello voluto da Elliott: sostenibilità finanziaria e risultati sportivi. I Singer dunque sarebbero più orientati ad accettare l'offerta degli americani, ma l'offerta al momento è inferiore dal punto di vista economico.