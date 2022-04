Cessione Milan, gli obiettivi di Alardhi: il sogno è uno stadio tutto rossonero

Le ultime news sulla cessione del Milan: le firme arriveranno a inizio maggio. Il piano di Investcorp è quello di fare uno stadio rossonero

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla cessione del Milan. Sono giorni decisivi per il passaggio della società dal fondo Elliott a Investcorp. Alardhi, presidente del fondo del Bahrain, ha un grande obiettivo: quello di riportare il Diavolo al top in Europa. Non mollerà prima di esserci riuscito.

L'accordo con Elliott, così come scrive la rosea, è in definizione. C'è grande ottimismo per la chiusura della trattativa, che dovrebbe esserci tra giovedì e venerdì della settimana prossima. Non c'è alcuna preoccupazione relativa allo slittamento del signing: stiamo parlando di un'operazione complessa, che richiede inevitabilmente dei tempi tecnici. La cifra della cessione del Milan dovrebbe essere di 1 miliardo e 180 milioni di euro.

Investcorp crede moltissimo in questa operazione. Il Milan è un brand planetario e il fondo è convinto che il calcio in Europa sia in una fase di sviluppo, anche in Italia. Per fare questo, però, c'è bisogno di un grande lavoro non solo in campo, ma anche fuori dal rettangolo verde: bisogna aumentare i ricavi e la produttività in tutti i settori, in modo da avere risultati sportivi sempre migliori.

Infine Alardhi è fortemente interessato alla costruzione del nuovo stadio. Come detto, uno degli obiettivi è quello di aumentare i ricavi e il nuovo impianto sarebbe l'elemento principale per raggiungere questo risultato. La novità, però, è che Investcorp starebbe pensando di costruire un nuovo San Siro senza l'Inter. Questo sia per ragioni economiche e sia perchè Alardhi vuole uno stadio tutto rossonero, non condiviso con nessuno. Vedremo cosa succederà, ma una cosa certa: i tifosi possono davvero sognare. Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante.

