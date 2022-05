Cessione Milan – I piani di Redbird tra Hulk e Iron Man. Su Cardinale…

Le ultime news sulla cessione del Milan: la Gazzetta dello Sport traccia un profilo di Cardinale, numero uno di Redbird Capital

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla cessione del Milan e sul probabile passaggio da Elliott a Redbird. In particolare la rosea si sofferma su Gerry Cardinale, presidente del fondo americano. La volontà di Redbird è quella di chiudere nei prossimi giorni e Cardinale sarebbe già volato a Milano per visionare l'area di Sesto San Giovanni, zona in cui potrebbe sorgere il nuovo stadio.