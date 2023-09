Cessione Milan, il fondo Elliott ha fatto causa a Blue Skye | News

Il fondo Elliott ha fatto causa a Blue Skye Financial Partners per aver contestato la cessione del Milan a RedBird

Alcuni mesi fa Blue Skye Financial Partners, investitore di minoranza del Milan, aveva contestato al fondo Elliott la vendita del club rossonero a RedBird. Secondo quanto riferito da 'Reuters', però, il fondo della famiglia Singer avrebbe intentato una causa contro lo stesso Blue Skye in Lussemburgo. Le accuse sarebbero di ricatto, estorsione e falsa testimonianza a sostegno delle sue azioni legali contro la cessione della società di via Aldo Rossi a Gerry Cardinale per 1,2 miliardi di euro.