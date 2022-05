Cessione Milan – Elliott potrebbe restare al comando del club

Le ultime news sulla cessione del Milan: secondo quanto scritto da Repubblica Elliott potrebbe rimanere anche proprietario del Milan

Il Milan si sta giocando lo scudetto, ma in primo piano c'è sempre la cessione societaria. Sembrava molto vicino l'acquisto da parte di Investcorp, ma le cose sono cambiate rapidamente nelle ultime settimane. L'interesse di Redbird è reale e dunque non escluso che il fondo arabo possa farsi da parte. Attenzione inoltre alla possibilità che Elliott alla fine decida di tenersi il Milan con l'obiettivo di respingere le offerte del Psg e non solo per Rafael Leao, attaccante rossonero.