Cessione Milan, Elliott e l’offerta ricevuta da Friedkin: i dettagli

NEWS MILAN – Secondo quanto viene riportato dal quotidiano La Repubblica, nei mesi scorsi Elliott avrebbe ricevuto un’offerta molto importante per cedere il Milan. Dan Friedkin, infatti, avrebbe proposto 1,2 miliardi di euro per acquistare il club rossonero.

Il fondo d’investimento americano ha detto no, e dunque Friedkin a quel punto ha deciso di virare sulla Roma (a breve dovrebbe esserci il closing). Intanto il futuro di Zlatan Ibrahimovic in rossonero è sempre più in bilico. Spunta un nuovo club, continua a leggere >>>

