Cessione Milan, Di Marzio: ”Gazidis, niente rinnovo del contratto”

Oggi in casa Milan sarà ufficiale il cosiddetto closing, operazione che sancirà in maniera definitiva il passaggio del 99,97% delle quote del club dalle mani di Elliott a quelle di RedBird. Oltre a tutte le modifiche, auspicabilmente migliorative, che avverranno nell'assetto e nel modo di agire del club, è da segnalare un cambio significativo che avverrà nei riguardi del ruolo dell'amministratore delegato.