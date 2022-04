Cessione Milan, ecco la nuova cifra. Mercato, l’alternativa a Sanches

Tante le notizie sul Milan in questa mattina del 27 aprile 2022. In primo piano ovviamente c'è sempre la cessione societaria, che si fa sempre più vicina. Attenzione anche al calciomercato e al futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dovrà decidere se continuare per un'altra stagione. Ecco le news più importanti nelle prossime schede.