Cessione Milan, ufficiale la rinuncia al ricorso di Blue Skye: le ultime news

Dopo la cessione del Milan a Gerry Cardinale Blue Skye , ex socio di minoranza nella gestione del club, aveva annunciato la causa nei confronti di Elliott. La società di Cerchione e D'Avanzo sosteneva che la vendita non fosse regolare e che nessuno li aveva avvisati di tale stravolgimento. Da qui la richiesta di bloccare il passaggio una volta per tutte. Nella giornata di oggi, però, è arrivata la svolta.

Stando a quanto riferisce l'ANSA Blue Skye, attraverso i suoi legali nell'udienza di oggi davanti al Tribunale civile di Milano ha rinunciato al ricorso cautelare d'urgenza. La società ha preso atto, come emerso dall'udienza, che la compravendita è stata già perfezionata a fine agosto e quindi non è possibile un ricorso di questo tipo. Tutto archiviato: i fatti hanno dato ragione ad Elliott. Cardinale sorride. Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>