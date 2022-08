Cessione Milan, Bianchin: “Silva investirà nel club con RedBird”

Si è tornato a parlare, in queste ultime ore, della cessione del Milan da Elliott a RedBird. Il 'Financial Times', infatti, ha svelato come, al fianco del fondo di Gerry Cardinale, siano pronti a scendere in campo anche i New York Yankees e il fondo Main Street Advisors, tra i cui azionisti figura anche LeBron James, stella della NBA con i Los Angeles Lakers.