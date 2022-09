Cessione Inter, club in vendita: la richiesta di Zhang ai nuovi proprietari

Stiven Zhang cerca acquirenti per la sua Inter. In ogni caso, il numero uno di Suning vorrebbe che Marotta rimanesse saldo al timone

Come riportato da Libero , Zhang sta seriamente cercando di cedere l' Inter. Il patron cinese avrebbe infatti recentemente dato mandato alla potente banca statunitense Goldman Sachs di trovare potenziali acquirenti. Questa manovra sarebbe scaturita anche dalle pressioni adoperate da Oaktree , fondo che non vorrebbe rilevare la società nerazzurra.

La valutazione che il numero uno di Suning International vorrebbe incassare dalla cessione dell'Inter equivale a 1,2 miliardi di euro , quindi quanto ottenuto dal fondo Elliott per la cessione delle quote del Milan a RedBird ; questa cifra sarebbe stata calcolata al netto di debiti e pendenze.

In ogni caso, una delle poche certezze sembrerebbe la volontà di Zhang di chiedere ai nuovi potenziali compratori di mantenere alla guida del progetto sportivo Giuseppe Marotta. Indicativo di questa volontà è il fatto che tutti i componenti dell'area tecnica abbiano recentemente rinnovato il proprio contratto. Ecco come e dove vedere Sampdoria-Milan in tv e in streaming