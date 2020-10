Celtic-Rangers 0-2, sconfitta per gli avversari del Milan in Europa League

Il Celtic perde in casa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan è pronto a inaugurare il proprio percorso in Europa League. La prima avversaria europea è il Celtic, che quest’oggi ha perso in campionato contro i Rangers, in quella che è da sempre la grande classica del calcio scozzese. La squadra allenata da Steven Gerrard, in trasferta, ha espugnato il campo del Celtic per 2-0 grazie alla doppietta di Connor Goldson. L’ex Milan Diego Laxalt, ora in forza al club biancoverde, ha giocato per 83 minuti.

