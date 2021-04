Ceferin: “Chiunque coinvolto nella SuperLega starà fuori dai tornei UEFA”

Ceferin ha lanciato un messaggio chiaro e tondo a quei club che fanno ancora parte della SuperLega: le parole del presidente della UEFA

Stando a quanto riportato dalla rivista tedesca 'Der Spiegel', il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, non ha preso provvedimenti nei confronti dei club che hanno aderito alla SuperLega, ma ha lanciato loro un messaggio molto chiaro. "Chiunque continui a far parte della SuperLega, in futuro non potrà partecipare alle competizioni della UEFA. I nostri tornei saranno fantastici anche senza queste quattro squadre. Adesso si può dire che se qualcuno vuole essere egoista può provare a fare di nuovo la SuperLega. Ma ci hanno già provato una volta e hanno fallito". Una chiara provocazione lanciata a Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan, non ancora fuori da quella che doveva essere una nuova competizione.