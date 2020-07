Castillejo: “Mi fate godere tantissimo ragazzi! Presto con voi”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Assente ancora per infortunio, Samu Castillejo ha commentato su Instagram la vittoria dei suoi compagni contro il Bologna per 5-1. Lo spagnolo ha scritto: “Grande serata ieri ragazzi, mi fate godere tantissimo‼️ Spero di essere presto con voi”. L’ex Villarreal dovrebbe saltare anche la gara contro il Sassuolo per tornare a disposizione di Pioli per il match di venerdì contro l’Atalanta a San Siro. Al suo posto splende la luce di Alexis Saelemaekers: ieri sera uno dei migliori in campo>>>

