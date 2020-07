Castellacci: “Col vecchio protocollo il campionato sarebbe già finito…”

MILAN NEWS – Un caso di positività al Coronavirus nel Parma. Stagione a rischio? Grazie al nuovo protocollo, no. Di questo ha parlato Enrico Castellacci, medico ufficiale dell’Italia, intervenuto a Radio Kiss Kiss. Ecco tutte le sue parole: “Con il protocollo precedente, dopo il caso di positività nel Parma, sarebbe finito il campionato, visto che sarebbe scattata la quarantena obbligatoria per tutti i calciatori e quella squadra non avrebbe potuto scendere in campo per 14 giorni. I giocatori adesso saranno in ritiro blindato e dovranno fare diversi tamponi, anche prima della partita”. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

