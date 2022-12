Cassano: “Capello, ma che dici? Non ti offendo perché ti voglio bene”

Intervenuto durante una diretta su Twitch della 'Bobo Tv', Antonio Cassano ha risposto ad una considerazione di Fabio Capello fatta nei giorni scorsi. L'ex allenatore di Milan e Roma ha parlato di Messi, secondo cui l'argentino avrebbe camminato fino alla semifinale. Ecco cosa ha detto Fantantonio: "Capello, io ti voglio bene e non ti offendo, non lo farei mai. Ma quando dici che Messi camminava fino in semifinale, stai dicendo una stupidaggine. Come dice Guardiola, Messi è sempre connesso, non deve correre tutto il tempo. Ti voglio bene, penso e spero che tu lo abbia detto scherzando". La carica di Saelemaekers: "Siamo pronti per il campionato".