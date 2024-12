Caso Ultras Milan, il Gip: “Legami tra la Curva Sud e la ‘ndrangheta”

Il Gip ha emesso in data odierna un'ordinanza in cui parla di legami pericolosi tra la Curva Sud del Milan e la 'ndrangheta

Giungono notizie decisamente importanti nell'ambito dell'inchiesta 'Doppia Curva', in merito ai presunti contatti tra la Curva Sud del Milan e la 'ndrangheta. Come noto, infatti, da qualche settimana a questa parte i PM hanno inviato un'indagine sugli ultras rossoneri e dell'Inter, che ha portato ad una serie di arresti e misure cautelari. Non sono mai stati indagati, ma sono ascoltati dagli inquirenti, tesserati dei due club come Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria. Intanto, nella giornata odierna il Gip di Milano Domenico Santoro ha notificato un'ordinanza.