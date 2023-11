Caso scommesse, il Milan ha saputo della dipendenza di Tonali dai media

Nella giornata odierna si è tanto parlato di Sandro Tonali. In un primo momento è intervenuto il direttore sportivo del Newcastle, Dan Ashworth, che ha riferito come non sia semplice capire se il Milan sapesse della dipendenza del centrocampista al momento della trattativa. In un secondo momento, poi, il 'The Athletic' ha rilanciato la notizia secondo cui la FA avrebbe deciso di aprire un'indagine sul mediano italiano per cercare di capire se lo stesso avesse scommesso anche sulle 'Magpies'.