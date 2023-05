Caso Dimarco, la Procura indaga dopo l’esposizione dello striscione

La Procura ha aperto un'indagine per il caso Dimarco, dopo che è stato esposto uno striscione di risposta alle sue parole

Nelle ultime ore a tenere banco è stata inevitabilmente la vicenda legata a Federico Dimarco . Il terzino nerazzurro, infatti, a seguito del successo contro il Milan in Champions League e l'accesso alla finale, aveva intonato dei cori contro i rossoneri. Un gesto non visto di buon occhio dalla Curva Sud , che ha successivamente emesso un comunicato.

Lo stesso giocatore si è in seguito scusato per il gesto inappropriato, ma l'episodio meno carino di tutta la vicenda è stato senza dubbio lo striscione esposto fuori dalla sua abitazione. Secondo quanto riferito dalla nota agenzia 'ANSA', quest'ultimo è stato sequestrato dagli investigatori della Procura, che visualizzeranno anche la telecamere presenti in zona.