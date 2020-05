Casa Milan, riaprono store e museo: ecco data e orari

MILAN NEWS – Casa Milan si appresta a riaprire i suoi spazi ai tifosi rossoneri. Il Museo e lo Store sono pronti per tornare ad accogliervi, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie che il Club si impegna ad adottare. Poche e semplici le regole da seguire per una visita in sicurezza: lascia che ti provino la temperatura, indossa sempre la mascherina, igienizza spesso le mani, mantieni la distanza, evita gli assembramenti, rispetta le file nelle casse e in biglietteria, prediligi i pagamenti con carta e bancomat.

Lo Store vi aspetta tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30 con il merchandising ufficiale rossonero e con nuove promozioni, che saranno valide per tutto il mese di giugno. KIT gara della stagione in corso, abbigliamento, accessori, idee regalo e molto altro, per tornare presto a tifare il Milan indossando i colori rossoneri.

Tifosi e visitatori potranno, inoltre, tornare ad ammirare i trofei e i cimeli del Museo Mondo Milan: dopo un mese di maggio trascorso a celebrare le ricorrenze dei grandi successi in campo nazionale e internazionale, sarà possibile vedere dal vivo le attrazioni come la Galleria dei Campioni, la Sala dei Palloni d’Oro e la Sala dei Trofei con le coppe più importanti conquistate dal Milan in campo europeo e mondiale. Il Museo Mondo Milan sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00.

Vi aspettiamo!

Fonte: acmilan.com

