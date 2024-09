Milan, il Bistrot di Casa Milan cambia gestione: ecco tutti i dettagli

(fonte: acmilan.com) Casa Milan Bistrot si rinnova nel segno del benessere, dell’eccellenza e della qualità. Per unire due delle più grandi passioni degli italiani: il calcio e la buona cucina.

Situato all’interno della sede rossonera, il Bistrot è destinazione da non perdere. Non solo per tutti gli appassionati di sport, ma anche del gusto, grazie alla nuova gestione di Iper La grande i. Una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, e tra i massimi esperti nel mondo dei freschi tradizionali, nelle produzioni proprie e nella ristorazione di qualità.