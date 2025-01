Carpi-Milan Futuro 0-0: un pareggio senza reti, emozioni e occasioni

(fonte: acmilan.com) Inizia con un pareggio il 2025 di Milan Futuro. Allo stadio Cabassi, in casa del Carpi, termina 0-0 una gara di campionato non proprio emozionante ma comunque sempre viva. Se l'avversario si è espresso probabilmente meglio nella prima frazione, i rossoneri si sono sicuramente dimostrati superiori nella seconda parte e in generale possono recriminare maggiormente, in particolare per la traversa di Stalmach. Meritavamo di più. Una prestazione solida, efficace in difesa con la porta inviolata che mancava da un mese e presente in attacco seppur la via della rete sia rimasta inesplorata.