Cardinale: “Impaziente di consolidare la partnership tra Milan e gli Yankees”

Il Milan ha annunciato l'ingresso di Randy Levine nel Consiglio d'amministrazione del club rossonero. Si tratta del presidente dei New York Yankees, il quale ha collaborato con i Dallas Cowboys per costituire Legends Hospitality LLC, un'azienda leader nello sviluppo di esperienze premium nello sport e nell'intrattenimento. Con grande entusiasmo, Gerry Cardinale ha accolto così l'ingresso di Levine: "Per oltre due decenni, ho avuto il privilegio di costruire una partnership unica e di successo con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner, che, recentemente, ha riguardato anche l'investimento degli Yankees al fianco di RedBird nel Milan. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Randy Levine nel Consiglio di Amministrazione di AC Milan e non vedo l'ora di consolidare questa partnership globale tra gli Yankees e il Milan". Milan, ufficiale: Randy Levine entra nel Cda rossonero.