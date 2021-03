Caputi: “Infortuni non positivi, ma il Milan è squadra con la S maiuscola”

Milan, Caputi e la situazione infortunati

Massimo Caputi, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato delle assenze del Milan per infortunio. Ecco perché la squadra può fare a meno di alcuni elementi: “Le notizie degli infortuni non sono positive ma credo che il Milan possa fare a meno di alcuni giocatori con la consapevolezza di essere una squadra con la S maiuscola. Lo ha già fatto. Il rendimento del Milan era più dovuto a un problema mentale che fisico”. Il sogno di mercato Haaland è sfumato per il Milan? L’offerta degli inglesi >>>