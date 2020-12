Capozucca: “Milan sorpresa del 2020, sul mercato coglieranno occasioni”

Milan, l’opinione di Capozucca

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il direttore sportivo Stefano Capozucca, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha parlato del 2020 del Milan. Queste le dichiarazioni anche sull’allenatore Stefano Pioli: “Il Milan è la sorpresa del 2020. Pioli sta raccogliendo i frutti del lavoro, è stato bravo a restare tranquillo nonostante il ‘mostro’ Rangnick all’orizzonte. Non pensavano a inizio anno di essere ora in questa posizione, sul mercato coglieranno le occasioni”. Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista: clicca qui per leggerla >>>