Capello: “Ibrahimovic? Non gioca per partecipare. Trascina il gruppo”

Capello esalta Zlatan Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato del momento della squadra di Stefano Pioli e delle sue ambizioni. Ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex commissario tecnico dell’Inghilterra ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic che lui ha allenato ai tempi della Juventus.

“Con me si sfonda una porta aperta quando si parla di Zlatan. L’ho voluto io in Italia. Ibra è un giocatore particolare. Unisce un elevato livello di professionalità ad una personalità straripante. Riesce ad essere decisivo anche a 39 anni perché lui non gioca per partecipare. Ibra vuole vincere. Un campione come lui è una forza trainante per l’intero gruppo. I più giovani vedono Ibra impegnarsi al massimo in allenamento e pensano: se uno come lui sgobba durante la settimana, noi non possiamo tirarci indietro”, ha dichiarato Capello.

Totti, Maldini e gli altri: Ibrahimovic nel solco dei 40enni top in Serie A>>>