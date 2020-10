Totti, Maldini e gli altri: Ibrahimovic nel solco dei 40enni top in Serie A

Totti, Maldini e tanti altri: Ibrahimovic farà come loro?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, parlando di Zlatan Ibrahimovic, ha ricordato come la prossima festa di compleanno, per il bomber del Milan, sia quella dei 40 anni. Nonostante questo, ha demolito l’Inter nel derby di Milano con una doppietta sabato scorso.

Le due reti nella stracittadina hanno innalzato Ibrahimovic ai livelli di Silvio Piola, che, come lui, era stato in grado di segnare due gol in Serie A superati i 38 anni di età. E Ibrahimovic, come Francesco Totti, ha segnato più di un gol a partita da Over 39. L’attaccante del Milan ha segnato, contro i nerazzurri, a 39 anni e 14 giorni, così come era successo a Sergio Pellissier nel gennaio 2019.

La Serie A ha visto anche scendere in campo, nella sua storia, ben 19 giocatori di 40 anni o più. Tredici di questi erano portieri, ma Ibrahimovic si è messo nel solco dei Paolo Maldini, di Pietro Vierchowod, di Javier Zanetti, e di un altro ex rossonero come Alessandro ‘Billy’ Costacurta.

Ibrahimovic, ha concluso la 'rosea', è uno dei 12 giocatori di movimento ad aver giocato almeno una gara di Serie A a 39 anni compiuti nell'era dei 3 punti a vittoria. Ed ora lo svedese insegue Costacurta (ultima in campionato a 41 anni e 25 giorni), Maldini (40 anni, 11 mesi e 5 giorni) e Ricky Albertosi (40 anni, 3 mesi e 8 giorni). Nonché l'ultimo record: il più anziano milanista mai visto a San Siro.