Campobasso-Milan Futuro, classifica e dove vederla: la preview

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA DI MISTER BONERA

Archiviata la partita contro la Ternana si torna in campo. Siete pronti?

"Abbiamo voglia di tornare in campo e la gara contro il Campobasso ci permette di farlo subito. È un impegno infrasettimanale che ci può aiutare a livello mentale nel dimostrare quello ogni giorno facciamo in allenamento e devo dire che sono molto soddisfatto sia dei ragazzi che del nostro lavoro durante la settimana".

Cosa si aspetta dal recupero di campionato contro il Campobasso?

"Affrontiamo una squadra forte che vuole raggiungere i playoff e dare filo da torcere alle 'prime della classe'. In questo campionato non ci sono partite facili, non lo sarà quella di domani, ma anche noi possiamo dire tanto e far vedere il nostro tasso tecnico".

Ci saranno dei cambiamenti nella formazione?

"L'undici titolare lo vedremo domani, quello che posso dire è che in questi giorni abbiamo recuperato alcuni calciatori, questo mi permette di avere più opzioni sia dall'inizio che nel corso della partita con le sostituzioni a disposizione".

Il vicepresidente del Campobasso in conferenza stampa oggi ha parlato di una squadra e una società che merita più rispetto dopo alcuni episodi. Avete visto con i ragazzi le loro ultime partite?

"Sì, abbiamo visto insieme le partite e gli episodi che penso siano quelli a cui ha fatto riferimento il vicepresidente del Campobasso. Certo, il mio ruolo di allenatore mi impone di preparare la squadra a livello tecnico e tattico, ma anche di far capire ai miei calciatori la situazione ambientale in cui giocheremo ogni partita e quella di domani sarà una situazione calda. Noi saremo pronti a dare battaglia e cercheremo di imporre il nostro gioco senza timori. Qualsiasi squadra di questo campionato merita rispetto, compreso Milan Futuro".

QUI CAMPOBASSO — Due ex Milan Primavera nella rosa del Campobasso, l'attaccante classe 1999 Riccardo Forte (2 gol e 2 assist in stagione), e il difensore classe 2002 Marco Bosisio, indisponibile per infortunio insieme a Bigonzoni. Il Campobasso è reduce dalla sconfitta casalinga per 2-1 contro il Rimini, e da quella precedente per 3-0 contro il Pescara. Due ko che hanno interrotto una striscia positiva di 10 partite, che ha portato la formazione molisana a quota 23 punti (+11 sul Milan Futuro) e in piena zona playoff. La formazione di Mister Braglia, solitamente schierata con un 3-4-3 o 3-4-1-2, e ha in Di Stefano e Di Nardo i due migliori marcatori fin qui in stagione.

In conferenza stampa, alla vigilia del match, è intervenuto il vice presidente Nicola Cirrincione: "Siamo una neopromossa in un girone tostissimo, prima delle due sconfitte abbiamo fatto dieci risultati utili. Giocheremo per vincere, i ragazzi non vedono l'ora di scendere in campo. Affronteremo una squadra giovane, che rappresenta uno dei club migliori al mondo e che ci darà filo da torcere".

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV — In Italia, la gara verrà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e NOW. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App e acmilan.com.

QUI SERIE C — Sarà Cristiano Ursini di Pescara l'arbitro della sfida di Campobasso; ad assisterlo Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Giovanni Ciannarella di Napoli. Quarto ufficiale Leonardo Di Mario di Ciampino.

Recupero della 15ª giornata, che si è già disputata per intero, a eccezione appunto di Campobasso-Milan Futuro. Questi gli altri risultati: Vis Pesaro-Ascoli 1-1, Pineto-Perugia 3-1, Pontedera-Pianese 1-2, Arezzo-Pescara 0-0, Legnago-SPAL 0-3, Sestri Levante-Rimini 0-3, Ternana-Lucchese 5-0, Torres-Entella 0-1, Gubbio-Carpi 1-0.

Ecco la classifica: Pescara 39; Ternana (-2) 36; Virtus Entella 34; Torres 29 e Vis Pesaro 29; Arezzo 26; Rimini e Pianese 24; Campobasso* e Pineto 23; Carpi e Gubbio 21; Perugia 19; Ascoli 18; Lucchese e SPAL (-3) 17; Pontedera 16; Sestri Levante 13; Milan Futuro* 12; Legnago Salus 9. (* = una partita in meno).