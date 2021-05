Calhanoglu, ma che fai? Like al post di Bonucci con la Coppa Italia

Le ultime notizie sul Milan. Leonardo Bonucci ha pubblicato sui social la foto che lo ritrae con la Coppa Italia: Calhanoglu apprezza

L'uso dei social può, a volte, essere dannoso. Lo sa bene Bonucci, da tanto tempo attivo su Instagram e Twitter: proprio il difensore bianconero ha pubblicato un post che lo ritrae insieme alla Coppa Italia, trofeo conquistato ieri sera dalla Juventus contro l'Atalanta. Ma il punto è un altro. Perché questa volta, a far parlare di sé, è Hakan Calhanoglu. Il fantasista del Milan, che non ha ancora rinnovato il contratto con i rossoneri, è finito sul taccuino dei dirigenti juventini. Il Nazionale turco ha messo un like alla foto del difensore, alimentando così i rumors circa il suo futuro. Quale sarà il motivo? Trasferimento sotto la 'Mole' o apprezzamento dovuto all'amicizia nata ai tempi del Milan? Ecco la nostra intervista esclusiva ad Asmir Begovic: l'ex portiere del Milan ha parlato del futuro di Donnarumma e non solo