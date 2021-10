Calhanoglu, l’ex agente gli fa causa: chiesti 3 milioni e un orologio

Grana non da poco per Hakan Calhanoglu. Il suo ex agente gli fa causa e gli chiede 3 milioni di euro e un orologio. Le ultime

Renato Panno

Non è un gran periodo per Hakan Calhanoglu. Dopo la sua decisione di lasciare il Milan per l'Inter, il turco ha iniziato la stagione con il piede giusto, ma si è poi eclissato pian piano. Un problema spesso riscontrato anche in rossonero: quella mancanza di continuità che non gli permette di elevarsi a giocatore di primissimo livello. Se in campo c'è da migliorare, fuori dal campo non va di certo meglio.

Secondo quanto riferisce 'Sportbild', infatti, Bektas Demirtas, ex agente di Calhanoglu, lo ha portato in tribunale per discutere di una controversia. Bektas chiede ben 3 milioni di euro e un... orologio. Una richiesta che appare piuttosto singolare. Le Top News sul Milan: l'agente di Kessie alza la posta in gioco, ma c'è già il sostituto