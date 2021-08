Calhanoglu festeggia con l’Inter. C’è il like di Donnarumma (FOTO)

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, mette un like su Instagram alla foto messa da Calhanoglu relativa alla vittoria dell'Inter

L'Inter ha vinto 3 a 1 a Verona. Gara difficile per la squadra di Inzaghi, che ha ribaltato lo svantaggio iniziale da Ilic dopo l'errore di Handanovic. Hakan Calhanoglu al termine della partita ha pubblicato una foto su Instagram in cui ci sono il turco, Vidal, Correa, Lautaro Martinez, Radu e Satriano. La curiosità è che tra i like allo scatto c'è anche quello di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan. Ecco il post