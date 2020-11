Calhanoglu convocato dalla Turchia: ecco gli impegni

MILAN NEWS – Dopo la partita di domani inizierà la seconda sosta per le Nazionali. Il Milan, come sempre, fornirà tanti giocatori alle varie rappresentative. Tra questi c’è anche Hakan Calhanoglu, apparso tra i giocatori più in forma in questo inizio di stagione, anche se ultimamente leggermente in calo dopo l’infortunio alla caviglia. Forse il turco è distratto anche dalle tante voci di mercato sul rinnovo. Il numero 10 è stato ovviamente convocato dalla Turchia e dal suo commissario tecnico, Senol Gunes. Tre le partite in programma: il 10 novembre contro la Croazia, il 15 novembre contro la Russia e il 18 novembre contro l’Ungheria.

