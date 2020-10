Calhanoglu, 90 minuti in panchina: ecco da quanto non accadeva

Calhanoglu, 90 minuti in panchina

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera nel match valido per la seconda giornata di Europa League contro lo Sparta Praga, Hakan Calhanoglu è rimasto in panchina a guardare i propri compagni per tutti i 90 minuti. Un avvenimento più unico che raro. Sì, perché l’ultima gara in cui il turco era rimasto sedere senza subentrare risaliva infatti al 18 aprile 2018, quando il Milan di Gattuso pareggiò 1-1 contro il Torino. Sono passati 925 giorni, a dimostrazione di quanto Calhanoglu sia assolutamente un punto fermo del Milan degli ultimi anni.

