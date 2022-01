Calendario Milan: gli impegni di gennaio dei rossoneri di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli sarà chiamato ad un gennaio di fuoco. Ecco tutti gli impegni dei rossoneri in calendario tra Serie A e Coppa Italia

(fonte: acmilan.com) - Sarà un inizio di 2022 molto casalingo per il Milan di Stefano Pioli. Tra Serie A e Coppa Italia, infatti, saranno ben quattro (su cinque totali) le sfide che vedranno i rossoneri impegnati a 'San Siro'. Oltre ai big match contro Roma - primo impegno dell'anno nuovo per l'Epifania - e Juventus, a chiudere il mese prima dell'inedita pausa per le Nazionali di gennaio, anche gli incroci con il Genoa di Andriy Shevchenko in Coppa Italia e lo Spezia. A completare un programma ricco d'impegni la trasferta nel suggestivo scenario del 'Penzo' contro il Venezia di Paolo Zanetti.