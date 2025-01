Calendario Milan Femminile: gli impegni delle rossonere tra Serie A e Coppa Italia

Due sfide cruciali attendono le rossonere di Coach Bakker, entrambe con obiettivi determinanti per il prosieguo della stagione. In campionato, la squadra è chiamata a una difficile risalita verso la zona Poule Scudetto, distante quattro punti a sole cinque giornate dalla conclusione della fase regolare. Parallelamente, in Coppa Italia, le rossonere si preparano ad affrontare la temibile Fiorentina nei quarti di finale, un doppio confronto (andata e ritorno) che riporta alla memoria la clamorosa rimonta subita lo scorso novembre, un episodio che ora potrebbe diventare la base su cui costruire la loro riscossa.