Calciomercato Sassuolo – Djuricic negativo al tampone

CALCIOMERCATO SASSUOLO – L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Filip Djuricic ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore ha già lavorato con il gruppo. Sono negativizzati anche i due membri dello staff.

Per Lukas Haraslin, nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo.

Fonte: sassuolocalcio.it

