Il calciomercato passa dal Parlamento, ‘La Stampa’: “Ecco la riforma”

Il quotidiano 'La Stampa' analizza la linea proposta come riforma dalla Lega Calcio presentata al Parlamento in questi giorni. Il tutto fa parte di un pacchetto salva-calcio, già in discussione in Parlamento, che deve approvarlo entro i primi di luglio. Se l'operazione andasse in porto, sarebbe il primo successo del neopresidente Lorenzo Casini. Un modo per garantire liquidità alle società in pieno calciomercato è l'estensione della moratoria dei versamenti fiscali e contributivi dal 31 luglio al 31 dicembre.