Calciomercato Napoli – Ultimatum a Gattuso, pronto un ritorno

Il Napoli pensa già al dopo Gattuso: le ultime di calciomercato

La situazione era già delicata e la sconfitta di ieri sera sul campo del Genoa ha peggiorato ulteriormente le cose per il Napoli e, soprattutto, per Gennaro Gattuso. L’allenatore ex Milan era già in bilico e adesso sembra davvero destinato a dire addio al proprio posto. Le prossime due partite contro l’Atalanta in Coppa Italia e contro la Juventus in campionato saranno fondamentali secondo la Gazzetta.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti già preso in considerazione i possibili sostituti. Già nei giorni scorsi c’erano stati dei contatti con Rafael Benitez, che sulla panchina azzurra ha allenato per due anni, dal 2013 al 2015, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Il tecnico spagnolo è il favorito. Occhio però anche a un altro possibile ritorno, quello di Walter Mazzarri, che ha allenato il Napoli per quattro stagioni, dal 2009 al 2013, precedendo proprio Benitez, vincendo una Coppa Italia. Nel caso in cui invece Gattuso dovesse resistere fino a fine stagione, poi sembra comunque scontato l’addio. In quel caso si prenderebbero in considerazione anche Ivan Juric, attualmente all’Hellas Verona, il tecnico dello Spezia che tanto bene sta facendo, Vincenzo Italiano, o anche Roberto De Zerbi, pronto a lasciare il Sassuolo. Più difficili i grandi nomi, con il ritorno di Maurizio Sarri o la scelta di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Ciò che però sembra chiaro è che Gattuso non ha lunga vita.