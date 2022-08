MERCATO MILAN E TOP NEWS – Sette reti alla Pergolettese, sale Onana

Una domenica 7 agosto ricca di news in casa Milan. In primo piano c'è come sempre il calciomercato. Oltre un mese dall'apertura ufficiale della sessione estiva. Si lavora sia per chiudere alcune trattative già impostate nei mesi scorsi sia per intavolarne di nuove. Aggiornamenti sugli affari in entrata ed in uscita. Il Diavolo cerca rinforzi soprattutto a centrocampo: Onana del Bordeaux scavalca tutti nelle preferenze. Resta in piedi l'ipotesi Oneydika. Sfuma, invece, Sangaré, che rinnova col PSV Eindhoven. Novità per quanto riguarda il rinnovo di Tomori, mentre Brescianini passa al Cosenza. La sgambata contro la Pergolettese, intanto, finisce 7-1, con De Ketelaere subito protagonista. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.