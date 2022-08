MERCATO MILAN E TOP NEWS – Onana si avvicina, Adli incontra i tifosi

Un mercoledì 24 agosto ricco di news in casa Milan. A farla da padrone è, ancora per qualche giorno, il calciomercato. La sessione estiva si è aperta lo scorso 1° luglio, con diverse trattative ancora in piedi per i rossoneri. Aggiornamenti sugli affari del club di via Aldo Rossi. Si parte dalle ultime su Jean Onana. Il centrocampista del Bordeaux, infatti, si avvicina sempre di più ai rossoneri. Nel frattempo, Yacine Adli ha incontrato 50 tifosi al Milan Store Downtown. Novità anche su Japhet Tanganga. Il difensore del Tottenham, infatti, torna in pole per la difesa rossonera. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.