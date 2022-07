MERCATO MILAN E TOP NEWS – De Ketelaere più vicino, indizio Diallo

Un martedì 12 luglio ricco di news in casa Milan. A farla da padrone è come sempre il calciomercato. La sessione estiva si è aperta da qualche giorno ed il club rossonero lavora per chiudere alcune trattative. Aggiornamenti sugli affari in entrata ed in uscita. Si parte da Charles De Ketelaere, il nome più caldo in questo momento. Quasi fatta per le cessioni, a titolo temporaneo, di Caldara e Daniel Maldini. Infine, c'è la nostra esclusiva del giorno. La nostra redazione ha sentito Pietro Lo Monaco su diversi temi legati al Milan. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it'oppure scorrendo le prossime schede.